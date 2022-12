Entlastungen für Handwerker und Unternehmen? Hubert Aiwanger in Hof

Die Energiekrise stellt die Unternehmen und Handwerksbetriebe vor große Herausforderungen. Der Bund hat Hilfen angekündigt. Strom – und Gaspreisbremsen sowie Härtefallregelungen sollen Insolvenzen verhindern. Falls das nicht reicht, gibt es auch vom Freistaat Bayern Unterstützung. Das hat der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger in Hof erklärt. Hier war er zum Energiegipfel der Genussregion Oberfranken eingeladen worden.

Konkret sehen die Hilfen so aus: Im Falle einer Energiepreisverdopplung im Vergleich zum Vorjahr, deckelt der Freistaat Bayern bei den Betrieben alles, was über diese Verdopplung hinausgeht. Voraussetzung ist eine drohende Pleite des Unternehmens. Außerdem unterstützt der Freistaat durch ein Kreditprogramm über die LfA Förderbank Bayern. Christian Herpich, Vizepräsident der Handwerkskammer für Oberfranken ist sich aber sicher, dass wohl trotzdem oberfränkische Betriebe in den nächsten Wochen und Monaten insolvent gehen müssen.