Entgegen der Pläne der EU: Abgeordneter macht sich für Holz als erneuerbarer Energieträger stark

Brennholz ist ein wichtiger Baustein der Energieerzeugung zur Versorgungssicherheit. Das macht der energiepolitische Sprecher der Freien Wähler im Bayerischen Landtag, der Landtagsabgeordnete für Kulmbach und Wunsiedel Rainer Ludwig, in einer Mitteilung deutlich. Er positioniert sich damit gegen die Pläne der EU, dem Rohstoff Holz ab 2030 den Status als nachhaltiger erneuerbarer Energieträger zu entziehen. Gerade in Zeiten explodierender Energie- und Heizkosten seien derartige Maßnahmen völlig kontraproduktiv und überflüssig, so Ludwig. In Bayerns Wäldern wachse pro Sekunde Holz mit genügend Heizwert, um im Schnitt 250 Liter Heizöl zu ersetzen.