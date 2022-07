Entfall der Quarantäne-Pflicht in Österreich: Hofer Arzt befürwortet Lockerung

Bei uns in der Euroherz-Region sind die Inzidenzen wieder hoch. In unserem Nachbarland Österreich wird ab nächster Woche aber erstmal gelockert. Dort entfällt ab Montag die Quarantäne Pflicht für positiv Getestete. Die Infizierten dürfen dann mit einer FFP2-Maske trotzdem nach draußen. Der Hofer Arzt Stephan Kudlich kann sich sowas auch in der Euroherz-Region gut vorstellen. Laut Kudlich entsteht in den Arzt-Praxen viel zusätzliche Arbeit durch die Quarantäne-Pflicht. Würde diese wegfallen, wäre das eine große Entlastung für die Mitarbeiter, so Kudlich weiter.