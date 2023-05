Enteignungen für Ortsumgehung Leimitz?: Liberale aus Stadt und Landkreis Hof reagieren

Wann kommt die Ortsumgehung Leimitz-Haidt? Die Frage stellen sich die Hofer schon lange. Die Hofer SPD-Stadtratsfraktion hat vor kurzem das Thema Enteignung ins Spiel gebracht. Die konkrete Forderung: Die Stadt solle prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Enteignung der benötigten Grundstücksflächen gegeben sind. Zu dieser Forderung äußern sich jetzt der Kreisverband Hochfranken der Jungen Liberalen und die FDP Hof-Stadt.

Sie stellen in Frage, ob die Stadt überhaupt das Geld für die Enteignungen und die möglichen Prozesse hat. Die Liberalen werfen der Stadt Hof f ehlende Zielstrebigkeit in der Vergangenheit vor und sprechen von „auf das Abgreifen von Fördermitteln gerichteter Politik“. Daher fordern die Jungen Liberalen Hochfranken und die FDP von Hof-Stadt: Es muss eine professionelle Ablauf- und Finanzplanung aufgestellt werden. Danach muss mit allen Beteiligten – also auch den betreffenden Grundstückseigentümern – gesprochen werden.