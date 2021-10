Enkeltrink erfolgreich: Rentnerin übergibt in Hof Bargeld

Obwohl wir schon öfter über den Enkeltrick berichtet haben, ist er mal wieder erfolgreich gewesen. Diesmal hat es eine Hofer Rentnerin getroffen. Bei ihr hat am Donnerstag eine vermeintliche Enkelin angerufen, die behauptete, einen Unfall gebaut zu haben und jetzt dringend Geld bräuchte, um eine Verhaftung zu verhindern. Die Rentnerin packte daraufhin ihr gesamtes Bargeld – einen niedrigen fünfstelliger Betrag – in einen Umschlag. Am Tag darauf holte schließlich ein Mann das Geld an der Haustür der Frau ab.

Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben:

geschätzt 40 Jahre alt

etwa 160 Zentimeter groß

kräftige bis dickliche Statur

war rasiert

trug eine Umhängetasche schräg über der Brust

Wer im Murringweg in Hof etwas gesehen hat, soll sich bitte bei der Kripo Hof melden: 09281/704-0

Die oberfränkische Polizei warnt erneut vor dem betrügerischen Vorgehen: