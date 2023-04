Enkeltrickbetrüger vor Gericht: Bis zu vier Jahre Gefängnis möglich

Wir werden sie nicht los. Die Betrüger, die mit Enkeltrick und Schockanrufen auch in Oberfranken immer wieder große Geldsummen erbeuten. Aktuell wird in Hof gegen eine 26-jährige Frau aus Polen verhandelt, die als Läuferin 12.000 Euro von einer Seniorin aus Lichtenberg abgeholt hatte. Polizei und Staatsanwaltschaft wissen inzwischen einiges über die Vorgehensweise dieser Banden.

Es gibt Läufer, die das Geld abholen und so genannte Keiler, diejenigen die sehr gut Deutsch sprechen und die Opfer am Telefon einwickeln. Das geschieht sehr professionell. Einmal am Haken lassen die Betrüger ihre Opfer nicht mehr los und fahren falsche Oberkommissare, Staatsanwälte und Notare auf. Und die Ermittler haben auch Bewegungsprofile, wissen zum Beispiel, dass die Läufer sich oft mit einem Taxi bis zur nächsten Autobahn fahren lassen wo sie dann aufgesammelt werden.