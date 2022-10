Enkeltrickbetrüger gefasst: Seniorin gab entscheidenden Tipp

Die Polizei hat zwei mutmaßliche Enkeltrickbetrüger gefasst. Die 23 und 43 Jahre alten Männer sollen in den vergangenen Monaten mehrere Senioren im Raum München durch Schockanrufe um Geld und Wertgegenstände gebracht haben.

Bei den Anrufen hätten sich die Männer als Polizeibeamte, Staatsanwälte oder Richter ausgegeben, berichtete das Polizeipräsidium München am Mittwoch. Dabei hätten sie behauptet, ein nahes Familienmitglied habe einen schweren Autounfall verursacht und eine hohe Kaution sei erforderlich, um eine Untersuchungshaft abzuwenden. Mehrere Senioren fielen auf die Masche herein und übergaben den Männern Geld und Schmuck im Wert von mehreren hunderttausend Euro.

Eine 81-Jährige aus dem Raum München erkannte den Betrugsversuch jedoch und führte die Polizei schließlich auf die Spur der Tatverdächtigen. Der 43-Jährige wurde den Angaben zufolge am vergangenen Freitag in Ettlingen in Baden-Württemberg festgenommen.

Der 23-Jährige habe sich auf dem Weg in Richtung Frankreich befunden und sei am gleichen Tag in der Nähe der deutsch-französischen Grenze festgenommen worden.

Die Tatverdächtigen befinden sich nun in München in Untersuchungshaft. Die Polizei geht davon aus, dass beide auch für Schockanrufe in Baden-Württemberg verantwortlich sind.