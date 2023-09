Enkeltrick & Co.: Polizei informiert in Bad Berneck

Erst in der vergangenen Woche hat es im Raum Hof und Wunsiedel wieder vermehrt Schockanrufe gegeben. Darauf hereingefallen ist aber niemand. Trotzdem sollten wir immer wachsam sein bei solchen Anrufen. In Bad Berneck gibt es am Nachmittag eine Infoveranstaltung zu dem Thema. Der Vortrag von Kriminalkommissar Dominik Klose beginnt um 15 Uhr im Kultur-Raum Fichtelgebirge am Kirchenring. Der Eintritt ist frei. Der Polizeibeamte wird mit den Anwesenden die gängigsten Vorgehensweisen bei Schockanrufen oder dem sogenannten Enkeltrick besprechen.