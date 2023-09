Engagement für Gehörgeschädigte: Bernd Weber erhält sächsischen Verdienstorden

Bernd Weber ist seit über 30 Jahren ehrenamtlicher Vorsitzender des Regionalverbands Vogtland der Schwerhörigen und Ertaubten. Der Verein will Menschen mit einer Gehörschädigung vernetzen und ihnen so eine bessere Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Der heute 72-Jährige ist nicht selbst betroffen, ist 1984 aber trotzdem dem späteren Schwerhörigenverein Reichenbach und Umgebung beigetreten. Acht Jahre später hat Weber dann den Zusammenschluss von acht Schwerhörigenvereinen unter einen Dachverband auf den Weg gebracht, um ein größeres Informations- und Austauschnetzwerk für die Betroffenen zu schaffen. Für sein Engagement hat Bernd Weber vom sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer nun den Verdienstorden des Freistaats Sachsen bekommen.