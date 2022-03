Engagement für die Ukraine: Bobengrüner packen mit an

Sie haben Essen gekocht oder Lebensmittel eingekauft oder Blumen vorbeigebracht – die Menschen in Bobengrün im Frankenwald haben in den vergangenen Tagen viel geleistet, um den CVJM Bobengrün in Sachen Flüchtlingshilfe zu unterstützen. Im Freizeitheim des CVJM werden in den kommenden zwei Wochen Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht. Die Gruppe aus 15 Erwachsenen und mehreren kleinen Kindern ist am Mittwochabend in der Euroherz-Region angekommen. Organisiert hat den Transport die Hilfsorganisation Hoffnungsträger Ost, die aktuell auch an Hilfsprojekten in der Ukraine beteiligt ist. CVJM Vorsitzende Kathrin Gaube:

Aktuell steht noch nicht fest, wie es nach den zwei Wochen für die Menschen aus der Ukraine weitergehen wird.