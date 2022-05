Energiezukunft: Wasserstofftage ab 30. Juni im Landkreis Wunsiedel

Die Abhängigkeit von Russland und steigende Energiepreise haben gerade in den letzten Monaten gezeigt, wie wichtig der Schritt weg von Öl und Gas hin zu erneuerbaren Energien ist. Für viele ist daher der Wasserstoff zugleich Energiequelle und Kraftstoff der Zukunft. Der Landkreis Wunsiedel will hier die Vorreiterrolle einnehmen. So soll mit einem Elektrolyseur bald grüner Wasserstoff in Wunsiedel erzeugt werden. In genau einem Monat, also am 30. Juni und am 1. Juli, finden in der Fichtelgebirgshalle in Wunsiedel die Wunsiedler Wasserstofftage statt. Das teilt das Landratsamt in Wunsiedel heute mit. Die Veranstaltung richtet sich nicht nur an Fachpublikum sondern an alle Bürger. Landrat Peter Berek:

Konkret soll es Wasserstoffautos zum Anfassen und Versuche zum Ausprobieren geben. Unternehmen präsentieren dort ihre Wasserstoffprojekte. Außerdem können sich die Bürger aktiv an Diskussionen beteiligen.