Energiezukunft: Söder gegen Abschaltung der Kernkraftwerke

Als kalte Reserve sollen zwei Atomkraftwerke dienen, wenn es mit der Stromversorgung eng wird. Das ist der Plan von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder war in Wunsiedel zur Besichtigung des Elektrolyseurs, der hier nun grünen Wasserstoff produziert. Vor Ort erneuerte er seine Kritik, Kernkraftwerke in der jetzigen Situation abzuschalten. Generell seien alle Arten von Energie wichtig, so Söder.

Es sei ein schwerer Fehler auszusteigen. Wenn es schlecht geht, würden wir das alle schmerzhaft spüren, so Söder wörtlich.

Zirka 1350 Tonnen Wasserstoff pro Jahr produziert der Elektrolyseur in Wunsiedel. Die Betreibergesellschaft WUN H2, bestehend aus den SWW Wunsiedel, Siemens und Rießner Gase, hat demnach 20-25 Millionen Euro in die Anlage investiert. Allerdings ohne Förderung des Freistaats. Immerhin: 15,5 Millionen Euro hat Söder in Wunsiedel für die Forschungseinrichtung Future Energy Lab versprochen.