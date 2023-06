Energiezukunft Oberfranken-Ost: Netzwerktreffen in Bindlach

Die Energiekrise hat gezeigt: Wir müssen den Ausbau erneuerbarer Energien schneller voranbringen. In Bayern und Oberfranken gibt es viele Organisationen, die Kommunen und Unternehmen bei der Energiewende unterstützen. Um Akteure in diesem Bereich zusammenzubringen, findet heute (DI) das Netzwerktreffen „Energiezukunft Oberfranken-Ost“ statt. Das ist eine Kooperation aus dem Regionalen Planungsverband Oberfranken-Ost mit den Landkreisen Hof, Bayreuth, Wunsiedel und Kulmbach sowie den Städten Hof und Bayreuth. Themen sind unter anderem nachhaltige Mobilität, Biogastechnik, Photovoltaik und Nahwärmenetze. Los geht’s um 17 Uhr in der Bärenhalle Bindlach.