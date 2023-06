Energiezukunft in der Region: Experten informieren im Bayernwerk-Kundencenter Naila

Die Atomkraftwerke sind abgeschaltet, erneuerbare Energien müssen noch ausgebaut werden. Wie genau sieht die Energiezukunft in der Region also aus? Darum geht es heute ab 10 Uhr im Bayernwerk-Kundencenter in Naila. Energie-Experten stellen dabei Netzausbauprojekte in den Landkreisen Hof, Wunsiedel, Kronach und Kulmbach vor. Markus Seidel, Leiter des Bayernwerk-Kundencenters Kulmbach:

Bei dem Termin in Naila soll es außerdem um konkrete Forderungen an die Politik gehen, um die Energiewende in der Region voranzubringen.