Energiezukunft im Fichtelgebirge: Wunsiedel bekommt Bildungseinrichtung

Mit einer eigenen Wasserstoffproduktion hat sich Wunsiedel in Sachen Energie zukunftsfähig aufgestellt. Auch die Forschung am Future Energy Lab spielt dabei eine entscheidende Rolle. Jetzt geht die Stadt den nächsten Schritt. Den hat sie bei einer Veranstaltung mit internationalen Gästen in dieser Woche vorgestellt. Bürgermeister Nicolas Lahovnik in seinem wöchentlichen Videorückblick dazu:

Das könnte in der ehemaligen Dronco-Halle Platz finden. Lahovnik verspricht sich davon neue Arbeitskräfte für Betriebe, aber auch Vorteile für die Wohnungswirtschaft, Gastronomie und das Gewerbe in Wunsiedel.