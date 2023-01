Energiezukunft: Hans-Peter Friedrich will Kernenergieforschung in Deutschland

Wasserstofftechnologien und die unterirdische Lagerung von CO2. Geht es nach dem hochfränkischen CSU-Bundestagsabgeordneten Hans-Peter Friedrich, sind das zwei Hauptthemen für die Energieforschung der Zukunft. Ein drittes Standbein soll laut Friedrich die Kernenergieforschung sein. Deutsche Ingenieure und Wissenschaftler seien über Jahrzehnte die besten im Bereich Kernenergieforschung und -entwicklung gewesen. Dies müsse auch in Zukunft so bleiben, fordert Friedrich in einer Mitteilung. Mittel- bis langfristig werde es neue Generationen von Kernkraftwerken geben. Diese sind laut Friedrich dann nicht nur sicher, sondern können auch das eingesetzte strahlende Material nahezu rückstandsfrei nutzen. Bei der Forschung und Entwicklung dieser Technologie dürfe Deutschland nicht außen vor bleiben, so Friedrich weiter.