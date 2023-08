Energiewende und Freundschaftswochen: Ferienausschusssitzung in Selb am Abend

Die Kids genießen noch ihre Ferien und auch viele von euch haben noch Urlaub. Im Selber Rathaus geht es aber schon wieder rund. In seiner Sitzung am Abend beschäftigt sich der Ferienausschuss mit vielen wichtigen Themen. Einmal geht’s um den Ausbau erneuerbarer Energien in Selb. Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch:

Der Ferienausschuss möchte sich unter anderem die Stellungnahmen anschauen, die von Behörden und Bürgern zu der PV-Anlage eingegangen sind. Außerdem geht es in der Sitzung um einen Antrag der SPD-Stadtratsfraktion zu den Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen. Die Fraktion fordert, auch nach dem Ende der Freundschaftswochen grenzübergreifende Veranstaltungen zu organisieren.