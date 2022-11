Energiewende in der Stadt Hof: Stadtwerke prüfen Möglichkeiten für PV-Anlagen

Wie kann die Stadt Hof die Energiewende vor Ort voranbringen? Darum ist es in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses gegangen. Die Stadtwerke Hof haben in dem Zusammenhang auch über das Thema Photovoltaik informiert. Demnach würde es Sinn machen, PV-Anlagen in der Stadt Hof an bereits versiegelten Flächen anzubringen. Also zum Beispiel an Dächern und Parkplätzen. Gleichzeitig prüfen die Stadtwerke aktuell, ob sich PV-Anlagen auch auf privaten Dächern anbringen lassen – und zwar nach dem sogenannten „Bamberger-Modell“:

… so Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla.

Außerdem sei es laut den Hofer Stadtwerken sinnvoll, Stromspeicher an den PV-Anlagen einzusetzen. Damit kann Strom genutzt werden, auch wenn gerade keine Sonne scheint.