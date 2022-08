Energiewende in der Stadt Hof: Nahwärmeversorgung in Jägersruh in Planung

Angesichts der steigenden Preise für Strom und Gas sucht die Stadt Hof aktuell nach Möglichkeiten, Energie einzusparen aber auch Energie zu generieren. Im Hofer Ortsteil Jägersruh soll es dafür in Zukunft eine Nahwärmeversorgungsanlage geben, die durch erneuerbare Energien betrieben wird. In den kommenden Wochen soll das technische Gutachten dafür erstellt werden. Danach sollen die Gesamtkostenaufstellung sowie ein konkretes Angebot für die Bürgerinnen und Bürger folgen.

Bei einer Informationsveranstaltung der Stadtwerke Hof im vergangenen Jahr hatten sich die Menschen in Jägersruh für die nachhaltige Wärmeversorgung ausgesprochen.