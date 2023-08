Energiewende in der Region: Zwei neue Gesellschaften sollen Tempo machen

Weg von fossilen Energieträgern, hin zu erneuerbaren Energien. Um dieses Ziel noch schneller zu erreichen, hat die Zukunftsenergie Nordostbayern, kurz ZENOB, zwei neue Partner ins Boot geholt. Mit der ZENOB PV und der WINOB gibt es jetzt zwei neue Gesellschaften. Die ZENOB PV wird künftig Photovoltaikanlagen in den Landkreisen Hof, Wunsiedel und Tirschenreuth errichten. Die WINOB kümmert sich in den Gebieten um die Realisierung von Windparks. Das erste Projekt ist ein Solarpark im Wunsiedler Ortsteil Holenbrunn. Er soll über eine Leistung von 38 Megawatt verfügen. Unter den Solarmodulen soll Schafe und Hühner grasen können. Überschüssiger Wind- und Sonnenstrom soll im Elektrolyseur in Wunsiedel für die Produktion von grünem Wasserstoff genutzt werden.