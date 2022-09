Energiewende im Landkreis Tirschenreuth: Energiemonitor bietet Auskunft in Echtzeit

Gas und Öl werden immer knapper – die Kosten für Energie immer höher. Umso wichtiger ist es, alternative Energien weiter voran zu treiben. Der Landkreis Tirschenreuth ist bereits dazu in der Lage, den Energieverbrauch phasenweise komplett selbst zu decken, so der Tirschenreuther Landrat Roland Grillmeier. Damit Bürger die Energiewende des Landkreises verfolgen können, stellt der Landkreis, in Zusammenarbeit mit der Bayernwerk Netz GmbH und den Stadtwerken Tirschenreuth, einen sogenannten Energiemonitor zur Verfügung. Hier könnt ihr sehen, wie viel Energie und Strom aktuell im gesamten Landkreis erzeugt werden – aber auch, wie hoch der momentane Verbrauch ist. Damit Bürger sich aktiv an der Energiewende beteiligen können, soll es zukünftig einen Solarpotenzialkataster geben, so der Klimaschutzmanager des Landkreises, Lukas Faltenbacher. Mit diesem können Bürger prüfen, ob sich ihre Dachfläche für Photovoltaikanlagen eignet.