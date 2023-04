Energiewende: HWK Oberfranken kritisiert „Heiz Wende“

Viele Besitzer älterer Häuser sind in großer Sorge um ihren Geldbeutel – der Grund: sie müssen in den nächsten Jahren wohl ihre Gas- oder Ölheizung für teures Geld austauschen. Und auch die Handwerker schlagen Alarm im Angesicht der Heizungsfrage, steigender Energiekosten und des Fachkräftemangels. Außerdem gibt es einen Rückgang bei den Neubauten, der die Betriebe zunehmend belastet. Mathias Grassmann, Präsident der Handwerkskammer Oberfranken ist hier in ständigen Gesprächen mit der Politik. Allerdings:

Unter dem Strich wurde im Bereich Energiewende und Umbau des Energiesektors in den letzten 20 Jahren geschlafen. Außerdem müsse man in der aktuellen Phase fragen, ob es richtig ist, Atomkraftwerke abzuschalten, so Grassmann weiter.