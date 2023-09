Energiewende beschleunigen: Runder Tisch in Oberfranken

Der Freistaat Bayern will den Anteil der erneuerbaren Energien bis 2030 verdoppeln. Kernelement soll grüner Wasserstoff sein, wie er schon bei uns in Wunsiedel produziert wird. Die Energiewende sei aber nur durch den Austausch mit Städten und Gemeinden vor Ort machbar. Das Bayerische Wirtschaftsministerium hat daher in allen Regierungsbezirken einen Runden Tisch veranstaltet. Den letzten in Bayreuth. Bei der Versorgung mit Wasserstoff dürften einzelne Regionen nicht benachteiligt werden, schreibt das bayerische Wirtschaftsministerium. Es braucht also Entscheidungssicherheit für Netzbetreiber und Gewerbetreibende. Die Ebene der Verteilnetze müssen deshalb in die Planungen mit einbezogen werden. Die Runden Tische vor Ort bezeichnet das Wirtschaftsministerium als Erfolg.