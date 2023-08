Energieversorgung Selb-Marktredwitz: Warnung vor Betrug!

Betrüger nutzen es aus, dass ihr vielleicht auf der Suche nach einem günstigeren Stromanbieter seid. Aktuell ruft eine angebliche Energiezentrale an, die vermeintlich im Auftrag der Energieversorgung Selb-Marktredwitz arbeitet. Sie fragt gezielt Kundendaten wie Vertragskonto- und Zählernummern ab. Die ESM warnt davor, solche Daten herauszugeben. Das gilt auch für Besuche an der Haustür. In einem Fall wollten sich die Betrüger Zugang zu dem Haus einer Familie verschaffen, die sich gerade im Urlaub befindet.