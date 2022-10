Energieversorgung Selb-Marktredwitz: Gaspreisanpassung zum 1. Dezember geplant

Es ist ein Hin und Her. Statt der geplanten Gasumlage soll jetzt ein Gaspreisdeckel kommen. Wie der genau aussieht, ist bisher noch nicht klar. Während einige Versorgungsunternehmen ihren Kunden schon Preisanpassungen mitgeteilt haben, will die Energieversorgung Selb-Marktredwitz ihre Gaspreise erst zum 1. Dezember anpassen. Die Kunden hätten deshalb auch noch keinerlei Anschreiben erhalten, so ESM-Geschäftsführer Klaus Burkhardt im Gespräch mit Radio Euroherz. Die Schreiben wolle das Unternehmen dann so genau wie möglich formulieren, damit es nicht noch einmal nachsteuern muss. Laut Burkhardt ist im Versorgungsgebiet bereits jetzt ein geringerer Gasverbrauch erkennbar. Diesen müsse man allerdings temperaturbereinigt sehen. Die kalten Tagen kommen schließlich erst noch.