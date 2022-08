Energieversorger Leu: Alle Maßnahmen müssen ausgeschöpft werden

Jeder, der mit dem Auto unterwegs ist, bekommt es ab Donnerstag deutlich zu spüren: Mit dem Ende des Tankrabatts steigen dann die Spritpreise wieder stark an. Die Bundesregierung will zwar ein drittes Entlastungspaket noch diese Woche vorstellen, Sebastian Leu wünscht sich aber einen ganzheitlicheren Ansatz. Der Geschäftsführer von Leu Energie in Hof ist für eine Verlängerung des Tankrabatts und fordert bei der Energieerzeugung alle Hebel in Bewegung zu setzen:

Andernfalls befürchtet Leu große Probleme für die Wirtschaft. Auch wenn wir Energie sparen, gingen die steigenden Preise an niemandem spurlos vorüber.