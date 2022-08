Energiesparverordnung des Bundes: Lichter in Plauen bleiben aus

Energiesparen ist das oberste Gebot in diesem Herbst und Winter. Die Bundesregierung hat dazu eine Energiesparverordnung beschlossen, die morgen in Kraft treten wird. Diese sieht zum Beispiel vor, dass öffentliche Gebäude nur bis maximal 19 Grad beheizt werden dürfen. Aber auch die Beleuchtung an öffentlichen Gebäuden und Denkmälern soll ausbleiben, wenn sie nicht unbedingt notwendig ist. Die Stadt Plauen wird diese Regelung ab morgen umsetzen, heißt es aus dem Rathaus. An einigen Bauwerken oder Plätzen leuchten die Lichter allerdings aus Sicherheitsgründen weiter. Dazu gehören die Schlossterrassen, die Turmuhr am Rathaus oder das Wendedenkmal.

Abgeschalten werden durchgängig:

• Giebel mit Kunstuhr und Fassade Altes Rathaus

• Lichterketten Altes Rathaus

• Rathausturm, Seite Rathausstraße inklusive LED-Netz

• Nonnenturm

• Lutherkirche

• Johanniskirche

• Komturhof / Konventgebäude

• Malzhaus

• Bärensteinturm

• Kemmlerturm

• Vogtlandmuseum

• Lichterkette Vogtlandbibliothek

• Lichterkette Jugendherberge Alte Feuerwache

• Bastion Schlossterrassen

• Friedensbrücke

• Rittergut Kauschwitz Fassade

• Haupteingang Festhalle

• Julius Mosen Denkmal

• Stadtpark Kriegerdenkmal

• Brunnen Unterer Graben

• Parkanlage mit Überdachung Albertplatz

• Drachentöter Neustadtplatz

• Neideiteln Oberer Steinweg

• Sporthalle Stresemannstraße Wandbild „Sportler“

All diese Gebäude werden repräsentativ beleuchtet.

Aus Sicherheitsgründen weiterhin beleuchtet bleiben:

• Turmuhr Rathausturm und Turm

• öffentlicher Durchgang unter Rathausturm, Gewölbe

• Schlossterrassen Gehwege und Treppenanlagen

• Wendedenkmal

• Löwelplatz Pollerleuchten