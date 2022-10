Energiesparmaßnahmen: Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt Selb

Auch Kommunen müssen schauen, wo sie Energie sparen können. Das war auch Thema in der jüngsten Sitzung des Selber Stadtrats. Einige Maßnahmen seien schon umgesetzt oder beschlossen, beispielsweise in der Stadtverwaltung. Unter anderem das Abschalten von Beleuchtungen an Gebäuden und Baudenkmälern führe schon zu einer Einsparung von 40.000 Kilowattstunden im Jahr, so Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch im Gespräch mit Radio Euroherz. Auch die Weihnachtsbeleuchtung war Thema im Stadtrat.

In Selb soll es wie gewohnt eine Weihnachtsbeleuchtung geben. Dafür wird die Beleuchtungszeit reduziert. Die Stadt will die Beleuchtung zudem konsequent auf LED umrüsten, so Ulrich Pötzsch gegenüber Radio Euroherz. Es gebe unter anderem wieder einen großen Weihnachtsbaum in der Stadt Selb und kleinere Bäume in den 13 Stadtteilen, so Pötzsch weiter. Gerade bei letzteren gebe es in Sachen LED aber noch Handlungsbedarf. Die Weihnachtsbeleuchtung soll nur von 16 Uhr bis 22:30 Uhr angeschaltet sein.

Auch in drei Parks in Selb gibt es Anpassungen an den Beleuchtungszeiten. Im Rosenthalpark, am Grafenmühlweiher und am Goldberg soll künftig nur noch jede zweite Leuchte an sein. Außerdem beschränken sich die Zeiten auf 6 bis 8 Uhr morgens und 16 bis 22:30 Uhr.