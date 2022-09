Energiesparmaßnahmen: Bäder und Thermen drehen an der Temperatur, aber kaum am Eintrittspreis

Die Befürchtungen, dass zur nun beginnenden Saison viele Hallenbäder und Thermen kräftig die Preise anziehen, sind zumindest in der EHZ-Region nahezu unbegründet. Nur vereinzelt werden die Eintrittspreise moderat angepasst, was eine Umfrage von Radio Euroherz unter verschiedenen Badebetrieben hier bei uns gezeigt hat.

Die gestiegenen Energiekosten werden meist damit kompensiert, dass in den Bädern und Thermen die Temperaturen in den Becken um ein bis zwei Grad abgesenkt werden, oder einige Teilbereiche, wie Außenbecken, geschlossen bleiben. Das Siebenquell Gesundzeit-Resort führt außerdem ab Oktober ein neues Tarifsystem ein, was die Öffnungs- und Nutzungszeiten neu regelt und dadurch eine weitere energetische Optimierung erreichen will.

Offizielle Infos des Siebenquell GesundZeitResorts Weißenstadt zu den neuen Tarifen: Mit einem neuen Tarifsystem ab 4. Oktober 2022 wird die Wasser- und Saunawelt der Therme schon ab 10 Uhr für Tagesgäste geöffnet. Dazu gibt es neue Tarife: ein 2h-Ticket „Frühschwimmer“ (Einlass in der Zeit von 10-12 Uhr), Tagestickets von 10-22 Uhr und von 12-22 Uhr, das altbekannte 4h-Ticket und den Feierabendtarif (3h, täglich ab 18:30 Uhr). Die GesundZeitReise kann – wie bisher – ab 12 Uhr zugebucht werden.

Die Gäste mit einer Tageskarte, 4h-Tarif oder dem Feierabendtarif für die Wasserwelt oder Saunawelt erhalten den jeweils anderen Bereich dazu geschenkt, können also beide Bereiche, Wasser- und Saunawelt, zum Preis von einem nutzen.

Ansonsten richten sich die Maßnahmen der Bäder und Thermen nach der vom Bund beschlossenen „Kurzfristenenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung“.

Hier sind unter anderem Mindestwerte der Lufttemperatur für Arbeitsräume in Arbeitsstätten, oder die Nutzungseinschränkung für beleuchtete Werbeanlagen festgelegt.

Welche Mehrkosten die Bäder und Thermen genau zu schultern haben, kann derzeit wegen bestehender Lieferverträge noch nicht genau abgeschätzt werden. Am Beispiel des HofBads werden sich die Energiekosten für die HofBad GmbH wahrscheinlich verdoppeln und der jährliche Verlust wird wohl auf über vier Millionen Euro steigen.