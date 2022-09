Energiesparen: Beleuchtung an Talsperren wird reduziert

Wo es nicht unbedingt eine Beleuchtung braucht, da bleibt sie in Zeiten der Energiekrise auch aus. Auch die Landestalsperrenverwaltung Sachsen hat nach Möglichkeiten gesucht, Energie zu sparen. Die Beleuchtung an den Dienstgebäuden sowie Stau- und Hochwasserschutzanlagen, die nicht öffentlich sind, wird eingeschränkt. Bei den öffentlichen Anlagen entscheidet der Einzelfall. Es dürfe kein Sicherheitsrisiko entstehen. Das betrifft vor allem Wege über Mauer- oder Dammkronen. Das ist zum Beispiel an den Talsperren Pirk und Pöhl im Vogtlandkreis so. Die Landestalsperrenverwaltung weist außerdem darauf hin, dass es verkürzte Öffnungszeiten an den Talsperren geben könnte.