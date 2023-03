Energiesparen beim Waschen und Trocknen: Tipps von der Verbraucherzentrale Hof

Seit dem 01. März gilt in Deutschland die Strompreisbremse. Trotz der Entlastung ist aber weiter Energiesparen angesagt. Denn die gesetzlich festgelegten Preisdeckel gelten nur für 80 Prozent des Vorjahresverbrauches. Darauf weist jetzt die Verbraucherzentrale Hof hin und gibt Tipps, wie wir beim Waschen und Trocknen Energie einsparen können.

Schon die Wahl des Waschprogramms hat großen Einfluss auf den Verbrauch: Je niedriger die Waschtemperatur, desto weniger Strom braucht die Maschine. Wenn die Wäsche nicht super dreckig ist, reichen in der Regel 30 Grad Celsius. Die Verbrauchzentrale empfiehlt aber, ein- bis zweimal im Monat mit 60 Grad zu waschen. So könnt ihr die Waschmaschine vor Fettablagerungen und Gerüchen schützen. Außerdem sollet ihr die Maschine immer voll beladen. Trocknen solltet ihr die Wäsche am besten mit einem Wäscheständer oder einer Wäscheleine. Um Schimmel zu vermeiden sollet ihr den Raum regelmäßig mindestens fünf Minuten Stoßlüften.