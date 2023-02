Energiepreisbremsen: Stadtwerke Hof warnen vor Telefonbetrügern

Morgen treten die Strom-, Gas- und Wärmepreisbremsen in Kraft, die uns Verbraucher in der Energiekrise entlasten sollen. Den Anlass nutzen jetzt aber offenbar Telefonbetrüger aus. Das teilen die Stadtwerke Hof nun mit. Demnach geben sich die Betrüger am Telefon als Firma aus, die mit den Stadtwerken Hof zusammenarbeitet. Die Firma müsse wegen der Strompreisbremse den Zählerstand und die Zählernummer des Angerufenen aufnehmen. Wollen die Angerufenen das nicht angeben, droht der Anrufer, dass die Preisbremse ohne entsprechende Angaben nicht umgesetzt werden könne. Die Stadtwerke Hof weisen deshalb nochmal darauf hin, dass Stadtwerke-Kunden nichts tun müssen, um von den Entlastungen zu profitieren.