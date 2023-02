Energiepreisbremsen ab März: So funktioniert’s für Kunden der Stadtwerke Hof

In der aktuellen Energiekrise versuchen wir ja alle irgendwie ein paar Euro zu sparen, zum Beispiel beim Heizen. Ab dem 01. März will uns jetzt auch die Bundesregierung entlasten – mit Energiepreisbremsen für Strom, Gas und Fernwärme. Die sollen auch rückwirkend für Januar und Februar gelten.

Für Stadtwerke-Kunden verringern sich die Abschlags- bzw. Vorauszahlungen. Das erklärt Stadtwerke-Chef Jean Petrahn im Euroherz-Interview. Beim Gas ist es so, dass für 80 Prozent des Jahresverbrauchs 12 Cent pro Kilowattstunde entfallen. Beim Strom liegt der Arbeitspreis bei 40 Cent pro Kilowattstunde. Wer mehr als 80 Prozent der bisherigen Energie verbraucht, zahlt für jede zusätzliche Kilowattstunde den aktuellen Vertragspreis. Damit will die Regierung weiterhin Anreize zum Energiesparen schaffen. Die Preisanpassung passiert automatisch, ihr müsst also nichts weiter machen, so Jean Petrahn. In den kommenden zwei Wochen wollen euch die Stadtwerke in einem Schreiben über die neuen Preise informieren.