Energiepark Wunsiedel: Best-Practice-Bespiel für die Energiewende

Wie die Energiewende funktioniert, sollen Kommunen und Landkreise in Zukunft von der Stadt Wunsiedel lernen. Die bayerische Landesagentur für Energie und Klimaschutz will den Energiepark Wunsiedel als Best-Practice-Beispiel präsentieren. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat heute vor Ort den offiziellen Startschuss für das Programm gegeben. Nach Führungen durch den Energiepark soll es auch Workshops für Städte, Gemeinden und Landkreise geben. In einer aktuellen Mitteilung des Wirtschaftsministeriums heißt es, dass sich am Beispiel Wunsiedel zeige, wie die Energiewende von A bis Z in allen bayerischen Kommunen umgesetzt werden könne. Der Wunsiedler Weg setzt auf ein Gesamtkonzept aus Solarenergie, Biomasse und Wind. Außerdem steht dort die größte Elektrolyse-Anlage Bayerns, die aktuell aber keinen grünen Wasserstoff produzieren kann.

Weitere Informationen zu den Wasserstoff-Multiplikatoren und dem geplanten Führungsangebot finden Sie auf der Website der LENK unter www.lenk.bayern.de/themen/energiewende/wasserstoff. Kontakt aufnehmen können Sie zudem per E-Mail an wasserstoff@lenk.bayern.de.