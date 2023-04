Energiekrise und Inflation: Ostereier heuer deutlich teurer

Gerade Sprit und Strom sind im vergangenen Jahr echt teuer geworden. Aber auch die Lebensmittelpreise sind in die Höhe geschossen. Das merken wir vor allem jetzt in der Osterzeit, denn die Eierpreise sind in diesem Jahr stark gestiegen. Nadine Schaller betreibt mit ihrer Familie einen Biohof in Woja bei Rehau. Auch sie musste die Preise für ihre Eier Anfang des Jahres schon anheben:

Eigentlich müsste Nadine Schaller jetzt nochmal mit dem Preis hochgehen. Das wäre den Menschen in der Region dann aber zu teuer, meint sie. Deswegen bleiben ihre Eierpreise erst mal auf dem aktuellen Niveau. Sollten die Futterkosten aber nochmal steigen, wird sie handeln müssen, so Nadine Schaller.