Energiekrise: Stadt Hof berät im Ferienausschuss

Licht aus, um Energie zu sparen, heißt es aktuell fast überall. Viele größere Städte schalten nachts sogar die Beleuchtung ihrer Wahrzeichen ab. Die Stadt Hof zieht nach.

Die Stadt hat einen Energie-Krisenstab aus Mitgliedern der Stadtverwaltung, des Jobcenters und der Stadtwerke einberufen. Zusammen hat man Einsparmöglichkeiten ermittelt. Zehn Prozent des jährlichen Gasverbrauchs kann und will die Stadt Hof einsparen und natürlich auch Strom. Für die Hofer dürfte am deutlichsten sichtbar sein, wenn spät nachts die Straßenlaternen gedimmt werden. Aber auch die Beleuchtung am Rathaus und das typisch blaue Licht der Freiheitshalle dreht die Stadt Hof ab. Die Freiheitshalle soll nur noch zu Veranstaltungen blau leuchten. Die Fußbodenheizung dort soll künftig aus bleiben und die Kühlung bei Veranstaltungen läuft nicht mehr auf 21 sondern 25 Grad. Der Hofer Eisteich öffnet außerdem erst im Dezember, die Eislaufsaison endet zusammen mit den Faschingsferien.

Neben Sparmaßnahmen ging es aber auch um Möglichkeiten, Energie zu gewinnen – vor allem: Wo Solaranlagen in der Stadt möglich sind. So planen die Stadtwerke aktuell eine eigene Photovoltaikanlage auf dem Dach des Verwaltungsgebäudes. Der Parkplatz des Hofer Freibads soll überdacht und mit Solarzellen ausgestattet werden. Der Hofer Zoo soll ebenfalls eigene Solaranlagen bekommen, dafür sucht die Stadt Hof Sponsoren. Dabei geht es vor allem darum, den Eigenbedarf zu decken, Überschuss kann ins allgemeine Stromnetz eingespeist werden. Die Stadt Hof prüft zudem, wo noch weitere Photovoltaikanlagen an städtischen Gebäuden möglich sind.