Energiekrise: Mehr Gas und Strom durch Gülle?

Die Atomkraftwerke sind abgeschaltet und die erneuerbaren Energien müssen noch ausgebaut werden. Der hochfränkische CSU-Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Friedrich plädiert nun für mehr Gas und Strom durch Gülle. In Deutschland gelangen bisher nur 30 Prozent der Gülle in Biogasanlagen. Laut einer Mitteilung von Friedrich sollte der Anteil steigen. Die überschüssige Gülle wird derzeit auf Felder ausgebracht oder das überschüssige Biogas wird abgefackelt. Die Einbringung in Güllekleinanlagen hätte aber den Vorteil, dass Energie auch nachts und bei Windstelle geliefert werden könnte, wenn Windenergie und Photovoltaik nicht zur Verfügung stehen. In einem Brief an Landwirtschaftsminister Cem Özdemir hat Friedrich um Unterstützung gebeten, den Deckel für ältere Güllekleinanlagen anzuheben, um mehr Gas und Strom produzieren zu können.