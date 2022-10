Energiekrise in Hof: Weihnachtsbeleuchtung am Nachmittag Thema im Stadtrat

Es ist ein Thema, das aktuell viel diskutiert wird: Wie wird die Weihnachtsbeleuchtung dieses Jahr aussehen? In den vergangenen Wochen haben sich bereits viele Städte und Kommunen damit beschäftigt. In Wunsiedel zum Beispiel soll die Weihnachtsbeleuchtung heuer dezenter ausfallen. Der Selber Stadtrat hat sich darauf geeinigt, die Beleuchtungszeiten zu verkürzen. Wie es mit der Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt Hof aussieht ist am Nachmittag (16 Uhr) Thema im Stadtrat. Daneben wird auch ein Antrag der SPD-Stadtratsfraktion besprochen. Dabei geht es um die Installation einer HofWebcam am Freizeitsportzentrum Hof.