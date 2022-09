Energiekrise: Droht ein Blackout in Deutschland?

Droht ein Blackout in Deutschland? So warnen einige Experten vor Stromausfällen, weil sich die Menschen wegen der Gas-Krise massenhaft Heizlüfter zugelegt haben. Deren Gebrauch könnte die Stromnetze überlasten. Das Bundesamt für Katastrophenschutz macht jedenfalls jetzt schon auf Vorräte aufmerksam, die im Falle eines Blackouts sinnvoll sein können. Professor Thorsten Staake forscht an der Bamberger Uni auf dem Gebiet der Digitalisierung im Energiesektor und hält einen längeren, überregionalen Blackout für sehr unwahrscheinlich:

Staake weist außerdem darauf hin, dass es die Vorratsliste des Bundesamts für Katastrophenschutz schon lange gibt und es auch in der Vergangenheit sinnvoll war, sich gemäß diesen Vorschlägen einzudecken.