Energiekrise: Diakonie und Kirche starten Kampagne #wärmewinter

Die Energiekrise wird im Winter noch mehr Menschen an ihre finanziellen Belastungsgrenzen bringen – trotz Entlastungsplänen. Vor allem Menschen mit geringem Einkommen sind von Energiearmut sowie Arbeits- und Wohnungslosigkeit bedroht. Das teilt die Diakonie Hochfranken in Hof nun mit und verweist auf eine neue Kampagne der Diakonie Deutschland mit der Evangelischen Kirche Deutschland (EKD). Unter dem Motto #wärmewinter wollen die Diakonie und die EKD weitere Orte schaffen, an denen sich Betroffene Hilfe holen und sich über ihre Rechte informieren können. Dazu sollen Einrichtungen von Diakonie und Kirche ihr bestehendes Angebot ausweiten. Zum Beispiel soll in den Einrichtungen Infomaterial zu Beratungsstellen in der Region ausliegen. Außerdem bekommen Betroffene dort Informationen zur aktuellen Gesetzeslage.