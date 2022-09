Energiekrise: Das planen Städte in der Region bei der Weihnachtsbeleuchtung

Wegen der hohen Energiepreise müssen nicht nur wir zuhause Strom sparen, sondern auch Kommunen. Die Städte und Gemeinden machen sich nun auch schon über die Weihnachtsbeleuchtung Gedanken.

Die Weihnachtsbeleuchtung als Zeichen der Hoffnung. So sieht es Reiner Feulner, der Bürgermeister von Schwarzenbach am Wald. Deswegen soll es grundsätzlich eine Beleuchtung in seiner Stadt geben. Allerdings fällt die ein bisschen kleiner aus. In Marktredwitz soll es ebenfalls Weihnachtsbeleuchtung geben. Immerhin sei diese komplett auf LED umgerüstet. Die Beleuchtung wird aber später an- und früher ausgeschaltet. Außerdem wird es keine Eisbahn geben. In Wunsiedel soll definitiv ein Weihnachtsmarkt stattfinden. Bürgermeister Nicolas Lahovnik spricht sich grundsätzlich auch für die Weihnachtsbeleuchtung aus. Darüber entscheide aber der Stadtrat im Oktober. Auch in Selb steht eine Entscheidung darüber im nächsten Monat an.