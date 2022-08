Energiekrise: Bäder in Plauen wollen Sparmaßnahmen umsetzen

Wie lässt sich am besten Energie einsparen? Diese Frage stellen sich gerade nicht nur Privatpersonen und Unternehmen, sondern auch viele Städte und Gemeinden. Die Stadtverwaltung Plauen möchte in Zukunft zum Beispiel verschiedene Sparmaßnahmen in den Bädern der Stadt umsetzen.

Durch die Gas-Umlage der Bundesregierung erwartet die BÄDER PLAUEN GmbH bis 2024 Mehrkosten in Höhe von rund 166 Tausend Euro. Um dem entgegenzuwirken soll unter anderem die Wassertemperatur in den Becken und den Duschen im Stadtbad gesenkt werden. Außerdem will der Bäderverbund die Beleuchtung in der Schwimmhalle reduzieren. Sowohl im Stadtbad als auch in den beiden Freibädern setzen die Verantwortlichen in Zukunft auf Photovoltaik-Anlagen zur Stromerzeugung. Um die Mehrkosten auszugleichen sollen ab Oktober außerdem die Eintrittspreise für die Plauener Sauna und die Bäder steigen.

(Symbolbild)