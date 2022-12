Energiekosten senken: Hochschule Hof hilft der Glasindustrie

Windräder sollen die Industrie in Bayern mit Strom direkt vor Ort versorgen – zum Beispiel im Frankenwald. Ministerpräsident Markus Söder hat nach der gestrigen Kabinettssitzung in Aussicht gestellt, dass der geplante Windpark am Rennsteig mit 15 Anlagen schnell realisiert werden soll. Sie sollen Strom für die energieintensive Glasindustrie liefern, an der tausende Arbeitsplätze hängen. Die Hochschule Hof will der Glasindustrie jetzt außerdem dabei helfen, Energie einzusparen. Im Rahmen des Forschungsprojekts „GlaDAna“ (kurz für: Glas-Daten-Analyse) arbeitet das Institut für Informationssysteme mit dem Unternehmen HEINZ-GLAS aus Kleintettau im Landkreis Kronach zusammen. Die Daten-Analyse soll zeigen, wie die Produktion erhöht werden kann. Gleichzeitig sollen auf diese Art und Weise Fehlproduktionen minimiert werden. Weniger Ausschuss würde dazu beitragen, die Kosten zu senken. Das alles soll mit Hilfe künstlicher Intelligenz passieren.