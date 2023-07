Energiekosten, hohe Verluste und bessere Löhne: Darum wird der Fisch teurer

Gerade zur Kirchweih kommt bei uns in Oberfranken Fisch auf den Teller. Laut dem Bayerischen Landesamt für Statistik ist die (…)

Situation in der Teichwirtschaft: Viele Kleinstbetriebe in Oberfranken

Wie innovativ sind die Unternehmen in Oberfranken? Die Frage beantwortet jetzt der Report „Patente in Bayern 2023“ der (…)

Patentanmeldungen in Oberfranken: Deutlich mehr Patente im Automobilsektor

Aktuell sind vor allem die Luisenburg Festspiele in Wunsiedel ein kulturelles Highlight im Fichtelgebirge. Damit junge Menschen das (…)

Europawahl 2024: SPD Oberfranken geht mit Martin Lücke ins Rennen

Am 8. Oktober steht in Bayern die Landtags- und Bezirkstagswahl an. Die Parteien machen sich aber auch schon bereit für die Europawahl (…)