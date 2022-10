Energieknappheit: Bürger laut der Stadt Hof wohl nicht betroffen

Die deutschen Gasspeicher sind zu zirka 95 Prozent gefüllt. Die Frage ist, ob das Land damit über den Winter kommt oder ob es in den nächsten Monaten zu Einschränkungen in der Versorgung kommt. Damit beschäftige sich auch die Stadt Hof, so Eva Döhla, auch wenn derzeit keine akute Gasmangellage drohe:

Daher würden zunächst die großen Industrieunternehmen von einer Abschaltung betroffen sein. Die Gefahr einer Gasmangellage könne über den Jahreswechsel dennoch größer werden. Ob es aber wirklich dazu kommt, liege an mehreren Faktoren, so Döhla. Dazu gehört die Frage, wie es mit Gaslieferungen weitergeht. Aber auch wie viel Gas eingespart werden kann, sei wichtig, so Döhla. Auch das Wetter sei ein Faktor, den man allerdings nicht beeinflussen kann.