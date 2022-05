Energiefragen: Freie Wähler treffen sich zu Info-Austausch

Zuverlässig, bezahlbar und nachhaltig sollte unsere Energieversorgung sein, keine Frage. Rainer Ludwig, Landtagsabgeordneter der Freien Wähler für Wunsiedel und Kulmbach, hat das bei einem interfraktionellen Austausch mit Freien Wählern aus Rheinland-Pfalz und Brandenburg am Wochenende nochmal betont. Die Abgeordneten haben sich auch mit Wissenschaftlern ausgetauscht, etwa über Plasmaphysik. Ludwig fordert als energiepolitischer Sprecher seiner Partei, die Wasserstoffwirtschaft mittelfristig auszubauen. So baut ja beispielsweise Siemens in Wunsiedel eine Anlage zur Erzeugung von grünem Wasserstoff. Gleichzeitig meint Ludwig, dass die Kernenergie zumindest befristet ein zentraler Bestandteil der Klimapolitik im Energiemix der EU sein wird und plädiert für eine Laufzeitverlängerung bis der Anteil erneuerbarer Energien größer ist.