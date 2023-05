Energieersparnis und Dachfunktion: Hofer Freibad demnächst mit PV-Anlage auf dem Parkplatz

Während die meisten Freibäder in der Region bereits an diesem Wochenende ihre Pforten öffnen, lässt sich das Freibad in Hof noch bis zum Pfingstwochenende Zeit. Laut Bäderleiterin Michaela Franke werden aktuell noch die Tage mit kühlerer Witterung genutzt um Reparaturen zu vervollständigen und eine neue Photovoltaik-Anlage auf dem Parkplatz zu installieren. Diese soll vor allem eine Energieersparnis für das Freibad selbst bringen. Aber auch für die Badegäste, die mit dem Auto dort parken, ist diese von Vorteil: durch die erhöhte Anbringung in der Mitte des Parkplatzes gibt die Anlage gleichzeitig einen Sonnenschutz für die parkenden Autos. Ob die Anlage bis zum Saisonbeginn am 27. Mai bereits vollständig aufgebaut sein wird, ist aktuell noch nicht klar. Im Juni allerdings soll diese in jedem Fall in Betrieb gehen.