Energieeffizienzprojekte: Förderungen für die Euroherz-Region

Der Weltklimarat hat jetzt nochmal einen deutlichen Appell ausgesprochen: Um das 1,5 Grad-Klimaziel zu erreichen, müssen wir die CO2-Emissionen noch einmal massiv reduzieren. 26 Modellprojekte, die sich für den Klimaschutz einsetzen, haben vom Freistaat Bayern und der EU jetzt eine Förderung erhalten. Es handelt sich um Energieeffizienzprojekte, die mit insgesamt 48 Millionen Euro gefördert werden. Es profitieren auch Projekte aus der Euroherz-Region. In der Stadt Marktredwitz fließt die Fördersumme in die Verbesserung der Energieeffizienz im Feuerwehrgerätehaus, die Stadt Wunsiedel will hingegen die Fichtelgebirgshalle energetisch sanieren. Die Gemeinde Ebnath im Landkreis Tirschenreuth geht mit dem Geld die energetische Sanierung des Rathauses an.