Energieeffizienz in der Industrie: 1. Hofer Energiesymposium

Das Thema Klimaschutz ist in den vergangenen Jahren immer mehr in den Mittelpunkt gerückt. In immer mehr Bereichen gibt es deshalb ein Umdenken. Die Hochschule Hof beschäftigt sich im Institut für Wasser- und Energiemanagement auch mit diesem Thema. Gemeinsam mit dem Kompetenznetzwerk Wasser und Energie informiert sie heute online Firmen aus der Region über aktuelle Entwicklungen und wo sie Energie sparen können auf dem 1. Hofer Energiesymposium. Der Architekt des Hofer Sonnenhauses erklärt zum Beispiel, wie man durch Wasser Energie speichern kann, es geht um Wasserstoff als umweltfreundlichen Energieträger und die Rehau AG stellt vor, wie sie ihre Firma durch ein Energiemanagement verbessert hat.