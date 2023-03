Energieeffizientes Wohnen: Vortrag am Abend in Naila

Deutschlands Immobilien sind im Schnitt zwischen 30 und 60 Jahre alt. Damals gab es aber noch ganz andere Energie-Standards als heute. Das heißt, die Eigentümer müssten eigentlich aktiv werden, um ihr Eigenheim in Sachen Energie auf Vordermann zu bringen. Wie das am besten klappt, können sich Interessierte am Abend bei einem Vortrag im Mehrzweckraum im Nailaer Bahnhof anhören. Ein Experte gibt Tipps zur Umsetzung, zu Kosten und Fördermöglichkeiten. Los geht es um 19 Uhr. Die Veranstalter bitten jedoch um eine vorherige Anmeldung unter 09281/57524.